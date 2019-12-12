Роберт Дауни-младший провёл кастинг среди гусей и белок

В четверг, 12 декабря, в сети появилось рекламное видео в преддверии фильма "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures Russia.
В промо-ролике Роберт Дауни-младший просит анимированых животных прочесть реплики из культовых фильмов. Действие сопровождается шутками от актера.
Напомним, что "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" выйдет 20 февраля 2020 года. В сюжете история врача-ветеринара, который живет в викторианской Англии.
Главные роли в киноленте исполнят: Роберт Дауни-младший, Том Холланд, Рами Малек, Эмма Томпсон и тРэйф Файнс.
Ранее мы сообщали о том, что студия Marvel закрывает телевизионное подразделение.
Видео:Universal Pictures Russia/YouTube
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