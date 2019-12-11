Студия Marvel закрывает телевизионное подразделение

При этом Marvel Television уже сейчас не работает над будущими сериалами студии для Disney+.

Как сообщил портал Variety, боссы киностудии Marvel объявили о решении закрыть телевизионное подразделение. В настоящее время ситуация складывается так, что Marvel Television не примет участие в новых проектах сериалов, а также внутри компании планируются сокращение сотрудников, отвечавших за развитие компании.

Отметим, что после того, как Кевин Файги занял должность творческого директора Marvel Studios, стало известно о слиянии в составе компании ее подразделений Marvel TV и Marvel Family.

В настоящее время Marvel TV отвечает за проекты "Утка Говард", "Хит-Манки", "Агенты "Щ.И.Т." и многие другие.

Ранее мы сообщали, что глава студии Marvel Кевин Файги пообещал грандиозный кроссовер персонажей мультивселенной.

Видео: YouTube / saschavos