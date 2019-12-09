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fvbykov
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Глава студии Marvel Файги пообещал грандиозный кроссовер

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У студии есть планы на развитие мультивселенной, сообщает издание Comic Book.

Глава студии выступил на  CCXP19 и рассказал фанатам, куда Marvel Studios собирается двигаться дальше. Скоро ожидается премьеры сериалов "ВандаВижн" и "Локи", а также выход второго фильма о Докторе Стрэндже. Таким образом, будущее экранизаций кинокомиксов будет связано с мультивселенной. 

После раскрытия персонажей в сериалах и фильмах им предстоит встретиться в отдельном проекте, который находится в разработке.

Ранее мы сообщали о том, что названы самые популярные актеры 2019 года.

Видео: Marvel/DC: Geek Movies

Теги: marvel, кевин файги, комиксы
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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