Глава студии Marvel Файги пообещал грандиозный кроссовер

У студии есть планы на развитие мультивселенной, сообщает издание Comic Book.

Глава студии выступил на CCXP19 и рассказал фанатам, куда Marvel Studios собирается двигаться дальше. Скоро ожидается премьеры сериалов "ВандаВижн" и "Локи", а также выход второго фильма о Докторе Стрэндже. Таким образом, будущее экранизаций кинокомиксов будет связано с мультивселенной.

После раскрытия персонажей в сериалах и фильмах им предстоит встретиться в отдельном проекте, который находится в разработке.

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Видео: Marvel/DC: Geek Movies