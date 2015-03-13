Росгвардейцы в Приозерске задержали правонарушителя, разыскиваемого за кражу

В ходе проверки было установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу.

В воскресенье, 20 октября, в 18:40 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Приозерскому району Ленинградской области на Красноармейской улице в Приозерске задержали 32-летнего гражданина, который находился в розыске. Инициатором розыска является Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наряд Росгвардии, осуществлявший патрулирование, заметил мужчину, который на улице рядом с магазином употреблял спиртные напитки (водку). Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе проверки было установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу. Росгвардейцы доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции, после чего его передали инициатору розыска.