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Росгвардейцы в Приозерске задержали правонарушителя, разыскиваемого за кражу
Сегодня, 14:16
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Росгвардейцы в Приозерске задержали правонарушителя, разыскиваемого за кражу

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В ходе проверки было установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу.

В воскресенье, 20 октября, в 18:40 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Приозерскому району Ленинградской области на Красноармейской улице в Приозерске задержали 32-летнего гражданина, который находился в розыске. Инициатором розыска является Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наряд Росгвардии, осуществлявший патрулирование, заметил мужчину, который на улице рядом с магазином употреблял спиртные напитки (водку). Сотрудники вневедомственной охраны задержали нарушителя за распитие алкоголя в общественном месте.

В ходе проверки было установлено, что задержанный с июня 2024 года разыскивался за кражу. Росгвардейцы доставили подозреваемого в территориальный отдел полиции, после чего его передали инициатору розыска.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте ранее судимый петербуржец избил незнакомца.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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