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Летом "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Хабаровск
Сегодня, 8:08
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Летом "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Хабаровск

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Самолёты будут курсировать между городами трижды в неделю.

С 3 июня компания  "Аэрофлот" запустит прямые рейсы по маршруту Петербург-Хабаровск. Между городами можно будет перемещаться без пересадок почти 4 месяца, до 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Авиасообщение по  маршруту будет осуществляться самолётами "Боинг 777"‎ трижды в неделю. Предварительно время в пути оценено в 7 часов.

В "Аэрофлоте" уточнили, что введение прямых рейсов между Хабаровском и Северной столицей связано с сезоном летних отпусков и растущим потоком внутреннего туризма.

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение между Петербургом и Великим Устюгом запустят 2 марта.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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