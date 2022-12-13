Летом "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Хабаровск

Самолёты будут курсировать между городами трижды в неделю.

С 3 июня компания "Аэрофлот" запустит прямые рейсы по маршруту Петербург-Хабаровск. Между городами можно будет перемещаться без пересадок почти 4 месяца, до 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Авиасообщение по маршруту будет осуществляться самолётами "Боинг 777"‎ трижды в неделю. Предварительно время в пути оценено в 7 часов.

В "Аэрофлоте" уточнили, что введение прямых рейсов между Хабаровском и Северной столицей связано с сезоном летних отпусков и растущим потоком внутреннего туризма.

Ранее мы сообщили о том, что авиасообщение между Петербургом и Великим Устюгом запустят 2 марта.

Фото: Piter.TV