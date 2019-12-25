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Рыжий шашлычник под градусом ушел купаться в Неву и не вернулся
Сегодня, 9:20
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Alena_Zinovieva

Рыжий шашлычник под градусом ушел купаться в Неву и не вернулся

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О пропаже сообщил друг, с которым петербуржец отдыхал.

Вечером 21 июня в полицию Петербурга обратился мужчина и сообщил о пропаже 26-летнего друга. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, они с товарищем приехали на берег Невы, на Рыбацкий проспект отдохнуть и пожарить шашлыки. В какой-то момент мужчина, уже под градусом, решил освежиться. Он вошел в воду и так не вернулся.

Спустя два часа взволнованный друг решил обратиться в полицию. Пропавший имеет худощавое телосложение и рыжие волосы. На животе у него есть шрам после аппендицита.

Ранее мы писали, что в Петербурге ищут мужчину, который пришел в "пивнушку" с гранатой.

Фото: pixabay.com

Теги: нева, пропал мужчина, шашлыки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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