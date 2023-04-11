Эксперт из США рассказал о том, что украинский политик не влияет ни на какие процессы, происходящие в мире.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп может политически устранить лидера киевского режима Владимира Зеленского. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для новостного агентства "ТАСС". Таким образом иностранный специалист добавил, что украинский политик никак не влияет на происходящее в мире, в особенности - на ближневосточный кризис. Насмотря на это, глава страны продолжает, по его словам, "повышать ставки" и бить себя в грудь.

Мы наблюдаем слова и действия отчаявшегося человека. Зеленский должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено. Он не Уинстон Черчилль. Мир не сплачивается вокруг его дела. Раньше он мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание Скотт Риттер, эксперт

