Рисунки на сталагмитах в Испании более 60 тыс. лет назад оставили неандертальцы

Эти рисунки появились за 20 тыс. лет до того, как современный человек появился на территории Европы.

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, что на сталагмитах в Испании неандертальцы оставили свои рисунки в виде красных полос. Возраст рисунков составляет примерно 60 тыс. лет, а самого древнего из них – 65 тыс. лет. Статья была опубликована в журнале PNAS.

Красные полосы на сталагмитах в пещере Куэва-де-Ардалес были найдены на юге Испании. Ученые выяснили, что в пещере рисунки появились за 20 тыс. лет до того, как современный человек появился на территории Европы.

В связи с этим ученые предполагают, что способности неандертальцев недооценивали.

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