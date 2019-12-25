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Рисунки на сталагмитах в Испании более 60 тыс. лет назад оставили неандертальцы
Сегодня, 10:59
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Рисунки на сталагмитах в Испании более 60 тыс. лет назад оставили неандертальцы

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Эти рисунки появились за 20 тыс. лет до того, как современный человек появился на территории Европы.

Ученые из Университета штата Аризона выяснили, что на сталагмитах в Испании неандертальцы оставили свои рисунки в виде красных полос. Возраст рисунков составляет примерно 60 тыс. лет, а самого древнего из них – 65 тыс. лет. Статья была опубликована в журнале PNAS.

Красные полосы на сталагмитах в пещере Куэва-де-Ардалес были найдены на юге Испании. Ученые выяснили, что в пещере рисунки появились за 20 тыс. лет до того, как современный человек появился на территории Европы.

В связи с этим ученые предполагают, что способности неандертальцев недооценивали.

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Фото: pixabay 

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Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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