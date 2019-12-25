Ученые выяснили, что средство от глистов эффективно против коронавируса

Предполагается, что салициланилид справится и с новыми мутациями COVID-19.

Ученые из Института Скриппса провели исследование и выяснили, что средство от глистов может стать перспективным лекарством от коронавируса. Статья была опубликована в журнале ACS Infectious Disease.

Оказалось, что салициланилиды могут помешать вирусу проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Предполагается, что средство мможет справиться и с новыми мутациями короеавируса. Однако ученые отмечают, что на людях его не тестировали.

Уже 10-15 лет известно, что салициланилиды эффективны против определенных вирусов. Однако зона действия обычно ограничена кишечником, также препараты могут оказаться токсичны, — говорится в статье.

Отмечается, что салициланилиды снизили уровень интерлейкина-6. Это сигнальный белок, он известен как ключевой фактор воспаления, наблюдаемый на поздних стадиях коронавируса.

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