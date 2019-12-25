Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о риске заражения педикулезом

В прошлом году в городе зарегистрировали свыше 2,7 тыс. случаев педикулеза.

Заражение вшами является одним из самых распространённых заболеваний в мире, не связанных с уровнем экономического развития стран. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Северной столице предупредило горожан о рисках заразиться педикулезом.

В 2022 году в Петербурге зафиксировали свыше 2,7 тыс. случаев педикулеза, а с января пока насчитывается 762 случай, 391 из которых затронул детей.

В ведомстве напомнили, что педикулез является заразным заболеванием, вызванным специфическим паразитированием на волосяной покрове человека вшей. Чтобы избежать педикулеза, необходимо избегать контакта с зараженными, а также ежедневно расчесывать волосы и мыться. Кроме того, в ведомстве посоветовали менять постельное белье не реже чем через 7-10 дней, а также регулярно убираться дома.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор не признал ни один пляж Петербурга пригодным для купания.

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