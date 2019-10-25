Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (СDS - кредитный дефолтный своп) упал до исторического минимума. Об этом сообщили в РБК. Показатель опустился до планки в 74 пункта. Это наименьшее значение после с момента кризиса 2007 года.
Снижение CDS означает уменьшение риска дефолта. Таким образом, участники рынка признали сверхустойчивые макропоказатели экономики России. В это понимание входит профицит бюджета, низкий уровень долга, высокие золотовалютные резервы.
Напомним, что в 2018 году из-за санкций уровень CDS достигал 170 пунктов. Последние ограничительные меры против России никак не сказались на экономическом состоянии государства и международные рейтинги.
Ранее Piter.tv писал о том, что власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/CareerOneStop
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