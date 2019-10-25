Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники в ведомствах.
Особенностью гарантированного пенсионного фонда является добровольный порядок присоединения. Россияне смогут копить начисления из своей ЗП и получать вычет по НДФЛ до 6 процентов. Кроме этого, накопления можно будет получить на руки в случае тяжелого заболевания.
Если работодатель софинансирует взносы, то ему полагаются стимулирующие льготы. Ему нужно будет сообщать о проценте зарплаты, которая идет в фонд.В этом случае он приобретает лишь функцию разведения средств. Однако не получит информацию о том, в какой именно НПФ перечисляет деньги его работник.
Администрирование взносов в НПФ будет проходить через централизованную систему. Она получила название "пенсионный администратор" и практически готова к использованию. Известно, что гражданин может самостоятельно определять в скольких НПФ он готов оставлять часть своих средств. Выбрать отделение можно в МФЦ или через личный кабинет. Средства, вложенные в НПФ будут страховаться в АСВ также, как это было и при ОПС.
Ранее Piter.tv писал о том, что с 2022 года россиян начнут готовить к пенсии с 45 лет.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/Пенсионный фонд Российской Федерации
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