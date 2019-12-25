Петербургский рынок труда поддержат федеральными средствами

Петербургу выделят на поддержку рынка труда 189 млн рублей.

Рынок труда в Петербурге поддержат средствами из федерального бюджета. Об этом заявил губернатор Александр Беглов 18 июня на видеоконференции заседания Госсовета РФ.

Беглов напомнил, что согласно проекту постановления Правительства России на оплату труда при организации временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, предусмотрено возмещение расходов работодателей. В Петербурге таких работников, трудящихся неполный день и оставшихся без зарплаты в вынужденном отпуске, чуть меньше 1500, а работодателей – 2445 человек. На данные цели Петербургу выделят 189 млн рублей из федеральных средств, а из городского бюджета – почти 2 млн рублей.

Отмечается, что по состоянию на 17 июня городская служба занятости насчитала на учете 86 тысяч безработных, максимальное пособие по безработице получают свыше 31 тысяч человек. Также 1339 организаций сообщили о предполагаемом увольнении своих сотрудников, приостановке производства или введении режима неполного рабочего дня.

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Фото: пресс-служба Смольного