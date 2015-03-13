Как обстоят дела на рынке труда в Петербурге?

Официальный уровень безработицы в городе не превышает 2,3%.

За 2022 год работу 34,8 тыс. жителей Петербурга потеряли работу. Больше 50% от этого числа так и не сумели найти новое место. Между тем в городе наблюдается дефицит кадров, особенно в сфере IT, машиностроения, ЖКХ. Издание Spb.aif.ru подвело итоги года на городском рынке труда.

На данный момент официальный уровень безработицы в городе не превышает 2,3%. Несмотря на то, что в Смольном указывают на небольшое значение этого показателя по сравнению с цифрами по всей РФ, за официальными цифрами стоят реальные люди, у многих из которых есть семьи. На учёт в службу занятости встали 15 тыс. человек, ещё 7 тыс. пребывают в простое. В целом, по оценкам аналитиков, петербургский рынок труда ещё не пришёл в себя после пандемии и сразу окунулся в период после санкций и мобилизации.

Впрочем, часть людей уже вернулась: недавнее исследование показало, что 30% уехавших с начала года IT-фрилансеров – снова в РФ. Сейчас отмечается интерес работодателей к возрастным сотрудникам – это снижает риски для компаний, обеспечивая стабильность. Исходя из тех же факторов, многие стали чаще рассматривать женщин на открывающиеся позиции. Также на рынке отмечается спад активности тех специалистов, кто искал работу, будучи в штате других компаний. Сейчас людям важны стабильность и уверенность в ближайшем будущем, поэтому новые предложения нередко рассматриваются менее охотно и откладываются "до лучших времен". Василий Паев, Управляющий партнер кадровой компании KERNELS

Ранее мы сообщили о том, что на заводы Петербурга стали чаще нанимать мигрантов.

Фото: Piter.TV