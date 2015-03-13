На заводы Петербурга стали чаще нанимать мигрантов

Особенно остро предприятия нуждаются в работниках определённых специальностей.

За счёт дефицита кадров на петербургский предприятиях резко вырос найм мигрантов. Поскольку промышленники намерены инвестировать в модернизацию оборудования, количество иностранных рабочих в 2022 году будет только увеличиваться. Вопрос обсудили городские топ-менеджеры в ходе круглого стола "Импортозависимость, импортозамещение и импортоопережение в российской промышленности" ТАСС.

Как выяснилось, в городе не хватает представителей всех рабочих профессий. Однако особенно сильно Северной столице сейчас нужны слесари механосборочных работ, операторы станков с программным управлением, сборщики продукции и сварщики.

По словам гендиректора компании "Изотерм" Виктории Нестеровой, на 100 сотрудников городских предприятий, как правило, приходится 9 мигрантов.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном сообщили о взрывном росте петербургской промышленности.

Фото: Piter.TV