Петербургские работодатели стали чаще нанимать женщин в начале 2023 года

Наиболее гибкими для петербурженок стараются быть наниматели в сферах безопасности и добычи сырья, производства, строительства и логистики.

В 2023 году в Петербурге и по всей стране повысился спрос на рассмотрение женских резюме среди работодатели. Тем не менее, представительницы прекрасного пола в среднем продолжают получать на треть меньше, чем мужчины. Ситуацию рассмотрело издание "Вечерний Санкт-Петербург".

В целом жителей Северной столицы стали чаще приглашать на работу с начала года, однако по данным hh.ru мужчинам-соискателям предлагается трудоустройство на 18%, а женщинам − на все 34%. Такая тенденция связана с перестраховкой работодателей, которые волнуются о том, что новый сотрудник может попасть под частичную мобилизацию. В связи с этим у женщин отрывается много возможностей для реализации в традиционно "мужских" профессиях.

Наиболее гибкими для петербурженок стараются быть наниматели в сферах безопасности и добычи сырья, производства, строительства и логистики. Особенно это касается сфер, которых в целом коснулся дефицит кадров. Например, в транспортном секторе на одну вакансию откликаются 2−3 кандидата при норме в 5−6. Кроме того, набор сотрудниц проходит в IT и телекоме, инвестициях и стратегии.

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