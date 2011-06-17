Рынок труда Ленобласти вышел на допандемийный уровень

В регионе зарегистрированы 5,7 тысяч безработных.

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе администрации Ленобласти со ссылкой на РИА Рейтинг сообщили Piter.tv, что Ленинградская область вошла в первую десятку регионов с высоким индексом рынка труда по итогам 2020 года.

Так, 47-й регион занял восьмое место с индексом рынка труда 70,8. Отмечается, что для регионов с высоким значением характерна большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы и высокие зарплаты. Снижение уровня безработицы, вызванного ситуацией с пандемией в 2020 году, началось уже в конце прошлого года.

В Ленобласти также утвердили комплекс мер по снижению напряженности на рынке труда региона. Так, комплекс включил активную работу по трудоустройству, общественные работы, переобучение для сотрудников предприятий, обучение новым специальностям безработных, женщин и пенсионеров, гранты на открытие своего дела. Уже 1 января 2021 года уровень безработицы в регионе составлял 2,89% по сравнению с пиковым значением 3,19% на 1 октября 2020 года.

Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,53% – зарегистрированы 5,7 тысяч безработных.

Вместе с тем, среди субъектов Российской Федерации с минимальным уровнем безработицы регион занял второе место. При этом, в банке вакансий области – 53 тысячи предложений.

Ранее мы писали, что уровень безработицы в России почти вернулся к параметрам 2019 года.

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