Путин: уровень безработицы в России почти вернулся к параметрам 2019 года

Уровень безработицы в России почти вернулся к показателям 2019 года. С таким заявление выступил глава государства Владимир Путин.
В 2019 году безработица в стране находилась на уровне 4,7%, сейчас этот показатель равен 4,9%.
Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу.
Владимир Путин, президент РФ
Также российский лидер отметил, что по планам рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к 4%.
Видео: kremlin.ru
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