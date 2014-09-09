Путин: уровень безработицы в России почти вернулся к параметрам 2019 года

В 2019 году безработица в стране находилась на уровне 4,7%.

Уровень безработицы в России почти вернулся к показателям 2019 года. С таким заявление выступил глава государства Владимир Путин.

В 2019 году безработица в стране находилась на уровне 4,7%, сейчас этот показатель равен 4,9%.

Но это средний показатель, статистика, мы понимаем, что многие по-прежнему сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. Владимир Путин, президент РФ

Также российский лидер отметил, что по планам рост ВВП по итогам 2021 года будет близок к 4%.

Видео: kremlin.ru