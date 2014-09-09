Президент РФ ожидает роста экономики в 2021 году на уровне около 4%

Владимир Путин заявил, что Россия ставит целью рост ВВП на уровне около 4%. По его словам, безработица в стране почти вернулась к доковидному уровню.
Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия.
Владимир Путин, президент РФ
Что касается безработицы, то, по словам главы государства, она почти вернулась к докоронавирусным временам. В 2019 году она была на уровне 4,7%, на данный момент – 4,9%.
Также президент сообщил о "значительном числе нерешенных задач". Среди них – бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.
Видео: kremlin.ru
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