Президент РФ ожидает роста экономики в 2021 году на уровне около 4%

По его словам, безработица в стране почти вернулась к доковидному уровню.

Владимир Путин заявил, что Россия ставит целью рост ВВП на уровне около 4%. По его словам, безработица в стране почти вернулась к доковидному уровню.

Благодаря ответственной и одновременно гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки предпринимательства мы смогли быстро преодолеть кризисные последствия. Владимир Путин, президент РФ

Что касается безработицы, то, по словам главы государства, она почти вернулась к докоронавирусным временам. В 2019 году она была на уровне 4,7%, на данный момент – 4,9%.

Также президент сообщил о "значительном числе нерешенных задач". Среди них – бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий.

Видео: kremlin.ru