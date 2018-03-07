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Россияне стали чаще покупать подделки люксовых товаров

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За год россияне потратили на реплики модных товаров 280 млрд руб., на оригинальные товары - 248 млрд руб.

Годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент на 13%. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

За год россияне потратили на реплики модных товаров 280 млрд руб., на оригинальные товары - 248 млрд руб. В основном, такие вещи продаются в торговых центрах и вещевых рынках. Через соцсети и маркетплейсы было продано реплик на 25 миллиардов рублей. В основном, это джинсы, кроссовки, футболки и сумки.

В отличие от России, в других странах на долю копий и реплик приходится 30–35% всех продаж.

При этом, аудитории покупателей не пересекаются между собой, так как у премиум-марок есть доля платежеспособных покупателей, а реплики чаще всего покупают от случая к случаю.

Ранее Петербург попал в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения.
Видео: YouTube/ GUCCI

Теги: люкс, модная одежда, одежда
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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