Петербург попал в топ-10 регионов с самыми высокими доходами населения

Но самые высокие доходы имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского АО.

Эксперты определили регионы России с самыми высокими доходами. Об этом сообщило РИА Новости.

Авторы исследования использовали соотношений медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте РФ в 2018 году. Медиана – уровень, когда 50% населения имеет доходы выше него и 50% - ниже. Также учитывалось, сколько людей находились за черной бедности и крайней бедности.

Самые высокие доходы имеют жители Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Чукотского АО. Также в топ-10 находятся Москва и ее область, Санкт-Петербург и Татарстан. Хуже всего с доходами на Алтае, в Калмыкии и Туве.

Также эксперты отметили, что первая десятка в списке в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учётом уровня цен в регионах.

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Видео: Piter.TV