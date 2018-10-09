Набиуллина: "Россияне не чувствуют улучшения качества жизни"

Также глава Банка России отметила, что доходы россиян почти не растут.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила острые проблемы российской экономики на Международном финансовом конгрессе в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

Набиуллина считает, что большую угрозу для экономики России представляют внутренние проблемы, ежели внешние.

Темпы экономического роста очень низкие, бизнес пока не видит перспектив, доходы населения практически не растут и граждане слабо чувствуют, что достигнутая стабильность дала им лучшее качество жизни. Эльвира Набиуллина

Однако, Россия защищена от внешних рисков низкой инфляцией, инструментами для стабилизации роста цен вблизи целевого уровня и бюджетной политикой правительства РФ.

Видео: YouTube/ Банк России