Офисный рынок Петербурга вырос на 18 бизнес-центров в 2019 году

А в текущем году в Петербурге ожидается завершение строительства 144 тысяч кв.м. офисных площадей.

Петербургский рынок офисной недвижимости в 2019 году пополнился на 18 бизнес-центров площадью более 129 тысяч кв.м, сообщили аналитики международной консалтинговой компании Colliers International. Большую часть рынка составили спекулятивные объекты, хотя в 2018 году их доля составляла лишь 11%. В 2019 году основными объектами стали офисные площади класса В, составившие 83% от общего числа.

Больше всего новых офисных площадей сосредоточилось в Приморском районе, их оказалось более 30 тысяч кв.м, а также в Центральном, Московском и Петроградском. Чаще всего офисные площади занимали структуры "Газпрома", компании профиля ИТиТ.

Отмечается, что к концу 2019 года свободными осталось только 186 тысяч кв.м офисов, тогда как в 2018 году тот же показатель составлял 220 тысяч кв.м. Эксперты консалтинговой компании отмечают, что при рекордно низком количестве пустующих офисов спрос все равно велик. Это позволяет стать почвой для восстановления городского офисного девелопмента. В текущем году в Петербурге ожидается завершение строительства 144 тысяч кв.м. офисных площадей. В ближайшие три года, говорят эксперты, рынок офисной недвижимости в городе может вырасти на 540 тысяч квадратных метров.

Ранее в Петербурге резко подскочил спрос на склады для торговых сетей.

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