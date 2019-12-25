  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хасанский рынок в Петербурге продолжит работу во время карантина
Сегодня, 15:30
3506
ruzannar

Хасанский рынок в Петербурге продолжит работу во время карантина

0 0

На нём продаются товары первой необходимости.

Рынок на Хасанской улице в Петербурге не попал в перечень других рынков и магазинов, которые закрыли на карантин.

Он продолжит работу в обычном режиме с 30 марта. На нём продаются товары первой необходимости.

Центр контроля качества Петербурга регулярно следит за тщательной дезинфекцией на торговых точках.

С понедельника на рынке возобновят продажу автозапчастей.

Ранее мы сообщили, что блошиный рынок на "Удельной" закрылся из-за карантина.

Фото: Pixabay

Теги: карантин, самоизоляция, хасанскийрынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:10

в ухане с рынка все и началось

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:40

Сколько стоит такая индульгенция?

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии