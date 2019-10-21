Блошиный рынок на "Удельной" закрылся на карантин

Он продолжит работу 6 апреля.

ТК "Удельный", а также блошиный рынок, который петербуржцы назвают "Уделкой", закрылись в связи с недельным карантином. Об этом сообщили администраторы группы "Блошиный рынок на Удельной" в социальной сети "ВКонтакте".

Работа прекращена с 28 марта по 5 апреля (включительно).

Напомним, что также закрыты парки, скверы, кафе, бары, рестораны и церкви. В городе работают аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

Ранее мы сообщили, что полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина.

Фото: "Блошиный рынок на Удельной" / ВКонтакте