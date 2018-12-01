На Уделке пресекли незаконную продажу псевдобрендированных кросовок

Изъято более 100 пар обуви.

Сотрудники полиции на транспорте изъяли 108 пар контрафактной обуви у железнодорожной станции "Удельная", сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Кроссовки под товарными знаками популярных брендов продавались без сертификатов качества и соглашения с правообладателями марок. Обувь отправили на экспертизу.

Недобросовестных продавцов привлекли к административной ответственности за сбыт товара с незаконным воспроизведением чужого товарного знака. Им грозит штраф в трехкратном размере стоимости контрафакта, а изъятая обувь обошлась торговцам в 335 тысяч рублей.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО