Ринас Ахмадеев обновил рекорд на 30 км на марафоне "Пушкин - Петербург"

В Петербурге упавший 37 лет назад рекорд сменился новым достижением бегуна.

На марафоне "Пушкин — Петербург", который прошёл 7 сентября и собрал более 11 тыс. участников из 126 городов и 10 стран, был установлен новый рекорд на дистанции 30 км. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Ринас Ахмадеев показал результат 1:29:14, улучшив достижение Леонида Тихонова 1988 года на 41 секунду. Его успех стал главным событием марафона и принёс спортсмену миллион рублей от титульного партнёра — банка ВТБ.

Марафон в этом году был посвящён 80-летию Победы. Старт "тридцатки" прошёл в Пушкине, финиш — на Дворцовой площади. Участники бежали по линейной трассе без повторов с сертификацией AIMS, что позволило претендовать на рекорды.

В мужском марафоне победу одержал Михаил Максимов с результатом 2:16:17, среди женщин первой пришла Юлия Рыжанкова — 2:43:11. В забеге на 10 км лучшими стали Николай Ляляков (29:15) и Елизавета Погудо (33:57).

По словам Ахмадеевa, самым тяжёлым оказался участок после 20-го километра, но поддержка зрителей на Невском и у Адмиралтейства помогла дойти до финиша.

Фото: pxhere