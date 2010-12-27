Ригони считает, что "Зениту" по силам взять три трофея за сезон

Эмилиано Ригони поделился с журналистами "Зенита" о личных и командных планах на текущий сезон.

Эмилиано Ригони рассказал пресс-службе "Зенита" о своих, достаточно амбициозных планах на футбольный сезон 2017/2018. Аргентинский новичок сине-бело-голубых уверен, что в этом году ему под силу выиграть с клубом сразу три трофея. Правда, футболист не считает, что эта задача легко достижима. По его словам, всей команде придется неплохо поработать для достижения такой мечты.

"Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем «Зенитом», очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", — заключил Ригони.

Судя по всему, под этими турнирами Ригони имел в виду Чемпионат и Кубок России, а также Лигу Европы.

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Фото: ФК "Зенит", официальный сайт