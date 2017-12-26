Спорт с Никитой Гулиным: Мемориал Гранаткина, триумф "Зенита" и немного политики

Никита Гулин подводит спортивные итоги недели на канале Piter.TV.

В этом выпуске: сложности Мемориала Гранаткина, новые шансы футбольного "Зенита", триумф "Зенита" баскетбольного, чемпионат мира по хоккею в Петербурге и петербуржцы на Олимпиаде.

Удивительно, но именно начало января в нашем городе обычно становилось поставщиком множества футбольных новостей. Так будет и на этот раз, с той лишь разницей, что первая информация со знаком "минус". Одно из немногих международных традиционных футбольных соревнований, проводившихся на протяжении много лет в России и в Петербурге в частности, – турнир юношеских команд памяти первого вице-президента FIFA Валентина Гранаткина в 2018 г. не состоялся в привычные сроки и прока неясно, состоится ли вообще.

По официальной информации Российского футбольного союза январь – не самое удобное время, а искусственный газон и крытый манеж – не самые хорошие условия для проведения соревнований. Чтобы на этот турнир желали приехать юношеские сборные Германии или Италии, к примеру, надо играть в теплое время года на натуральных полях. Директор турнира Дмитрий Шнейдер еще до Нового года заявлял, что Мемориал Гранаткина 2018 пройдет в августе или сентябре в Петербурге, но фишка была как раз не в этом. Приезжали в СКК играть на том самом бетонном полу с тоненьким синтетическим ковриком будущие звезды мирового футбола, такие как немцы Оливер Бирхофф и Кирстен Янкер, француз Марсель Десайи, да и вообще Франция, Германия и Бельгия практически на протяжении десяти лет в 80-е годы прошлого века были постоянными участниками Мемориала Гранаткина. Не говоря уже о том, что бесчисленное количество российских футболистов, заигравших впоследствии в Европе, прошли через этот турнир. Еще один аргумент от РФС – отсутствие зрительского интереса. Простите, но я прекрасно помню 80-е, я с отцом, журналистом Ленинградского Радио и Радио Маяк проводил на этом турнире чуть ли не каждый год все школьные каникулы.

Так вот, СКК всегда был пуст на матчах Мемориала Гранаткина, какие-то отдельные игры могли собрать и до семи тысяч человек, при общей вместимости в 25 тысяч, но не для болельщиков существовал этот турнир, а именно для юношеского футбола, попробовать свои силы на международном уровне. Все проблемы Мемориала Гранаткина, а также еще одного турнира, проходившего в Петербурге фактически в тандеме, я имею ввиду Кубок Содружества, видятся мне лишь в одном ракурсе – пошатнувшихся позициях президента РФС Виталия Мутко, который всегда был своего рода куратором различных петербурских спортивных проектов, и неоднократно заявлял, и о социальной функции январского турнира. Не секрет, что с середины 2000-х для мемориала Гранаткина каждый год закупали новый искусственный газон, который после окончания соревнований оставался в городе, и укладывался на стадионе какой-нибудь детской футбольной школы. И сейчас, когда только ленивый не пнул Виталия Леонтьевича, я хочу сказать ему спасибо, за мемориал Гранаткина, за центр подготовки сборных команд по лыжам и биатлону в Токсово, за программу «Мой школьный стадион», за Российскую футбольную премьер-лигу, в конце концов за возрожденный из небытия низших лиг футбольный клуб «Зенит», и список можно продолжать.

Кстати, о «Зените», сегодня в понедельник утром команда улетела в Дубай на первый тренировочный сбор. Главный тренер Роберто Манчини взял в поездку 27 игроков, в числе которых, как и предполагали многие специалисты не оказалось нападающего Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова. Одна уважаемая газета всю прошедшую неделю стонала о том, что будет с этими футболистами в преддверии чемпионата мира. Смогут ли они найти клубы, сыграют ли на мундиале? Вот честно, совершенно не волнует меня судьба этих двух молодых милионеров, не воспитанников петербургского клуба. Меня волнует судьба «Зенита», думаю, что волнует она и Манчини, который отвечает за результат. До 31 января, время действия трансферного окна та же самая уважаемая газета предрекает не покупки, а распродажу в «Зените», говорят о семи игроках, включая капитана Кришито. Максим Карпов сейчас не в счет, удачи ему в Хабаровске, а Дзюба с Шатовым. Даже не знаю. Шоколадный был бы вариант обменять их обоих на Смолова, но в Краснодаре тоже не дураки сидят, и в отличие от «Зенита» очень скрупулезно считают деньги. В этом единственный шанс «Зенита» получить забивного форварда, который нужен Манчини, ведь не Заболотный ведь это был. И еще очень нужен Аршавин, в комплектации 2007-2008 годов, но где ж его взять? Молодильными яблоками не располагает селекционная служба «Зенита», а жаль!

Бренд «Зенит» гремел на этой неделе – без всяких преувеличений, накануне в «Юбилейном» при переполненных трибунах баскетбольный петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА. Я понимаю, что на фоне нынешних стенаний по кинофильму «Движенье вверх», можно напомнить не особо пытливому зрителю, что когда-то был такой Кондрашин Владимир Петрович, и что не только американцев он обыгрывал в 1972 году, но и московский всесильный ЦСКА в 1975-ом. Неспроста, видимо, функционеры ЦСКА и городские наши в большом перерыве завалили Евгению Вячеславовну Кондрашину букетами. С чем поздравляли? С прошедшим днем рожденья, который у нее был еще 29-е декабря? Неважно, тут ведь такой повод, противостояние двух столиц, как в старые времена, плюс кассовые сборы фильма, против которого Кондрашина протестовала, как могла, но о чем тут говорить, когда велено гордится всем, чем только можно. Я лично не болею за баскетбольный «Зенит», ну не могу, чувств нет! Я помню матчи ленинградского «Спартака», ведомого Кондрашиным в 80-х, в силу своего года рожденья, помню матч против киевского «Строителя», битком забитый «Юбилейный» с деревянными скамейками в десять рядов кольцами, за два овертайма, и победа «Спартака» 125 : 123 если память не изменяет. В 90-х, даже когда Петровича не стало, я болел за баскетбольный «Спартак», а за баскетбольный «Зенит» не могу, переживаю, но не болею. Когда «Спартак» обыгрывал ЦСКА, я скакал вокруг площадки после сирены, это бывало крайне редко, но это были величайшей силы эмоции. А сейчас я спокойно порадовался победе «Зенита» над ЦСКА, наблюдая матч по телевизору, не испытав никакой эйфории. Но с точки зрения тенденций, победа воскресная очень важна. То, что и Кондрашин пытался внушать свои игрокам, ЦСКА не всесильный, его можно и нужно обыгрывать, и я спляшу джиггу, как говорил Брюс Виллис в культовом фильме, клянусь, когда возрожденный петербургский «Спартак», ведомый сейчас учеником Кондрашина Андреем Фетисовым, вновь обыграет московский ЦСКА в финале чемпионата под любым названием.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году может пройти в Петербурге. Об этом накануне заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. «В 2024 году мы хотим провести в Петербурге чемпионат мира, потому что там уже будет еще один стадион, будут прекрасные условия. В принципе, предпосылки есть, и мы постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел в Петербурге», – заявил Владислав Александрович на канале Федерации хоккея России в YouTube. Стадион, о котором упомянул легендарный в прошлом вратарь, уже существует. Ранее сообщалось, что петербургский хоккейный клуб СКА намерен получить в свое управление спортивно-концертный комплекс «Петербургский» (СКК) на проспекте Юрия Гагарина и переделать его в хоккейную арену вместимостью 20 тысяч зрителей. СКА рассматривал варианты строительства собственной арены, но то ли в условиях кризиса, то ли иным причинам армейские боссы решили иначе. Реконструкция СКК может обойтись хоккейному клубу от одного до двух миллиардов двухсот миллионов рублей Девелопмент прилегающей территории, на которой можно построить до 70 тыс. кв. м недвижимости, может стоить еще 4–5 млрд рублей. То есть бизнес-план понятен – заработать по максимуму. СКК – объект федеральный, и решать его судьбу будет Москва. С учетом того, что в аббревиатуре СКК первая буква, подразумевающая слово «спортивный» фактически утрачена, инициатива СКА выглядит предпочтительно. Мемориал Гранаткина был последним спортивным мероприятием в самом крупном крытом манеже Европы, после того как отсюда ушли теннисный «Санкт-Петербург оупен» и крупные турниры по фехтованию, СКК остался концертным комплексом. Не сомневаюсь, что СКА уверенно проведет реконструкцию, сместив ледовую площадку в центр арены, под потолок уйдут более пологие трибуны, и искомые двадцать тысяч мест наберутся, но останется ли СКК многофункциональным комплексом, как он задумывался, или последние тенденции окончательно говорят, что под глухой крышей на искусственном поле в футбол уже никто играть не будет? Если так, тогда, да здравствует хоккей! Есть расхожая фраза о том, что спорт вне политики, так думают многие, и ошибаются. Вне политики может быть только физкультура, а спорт высоких достижений всегда был, есть, и будет политическим инструментом, доказательством национального превосходства и так далее, и тому подобное. Наши знаменитые спортсмены давно уже участвуют в управлении страной на самых различных уровнях, начиная от муниципалитетов, и заканчивая Государственной думой, Советом Федерации и даже правительством России. Такое долгое вступление было сделано мною только для того, чтобы прокомментировать следующую новость. 12-го января Центральная избирательная комиссия утвердила половину списка доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Среди десяти петербуржцев есть и фамилия замечательного петербургского биатлониста, двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева. Свой путь в спорте он начинал с лыжных гонок, а в биатлон попал случайно. Когда учился в школе-интернате, в 10-м классе, вместе с лыжниками соревновались и биатлонисты, и один из них пригласил Дмитрия пострелять. Васильев поразил почти все мишени как стоя, так и лежа. Вернувшись в Ленинград, он получил от тренера приглашение поехать с биатлонистами на сборы, постепенно поднялся до уровня сборной СССР. На Олимпиаде в Сараево вся команда неудачно выступила в индивидуальных гонках. Завершающим стартом была эстафета. 1-й этап бежал Дмитрий Васильев. Он оторвался от преследователей на минуту и семь секунд, что во многом позволило команде победить. На играх в Калгари Васильев снова победил в эстафете и снова бежал 1-й этап. Отличительной чертой биатлониста Дмитрия Васильева была скорострельность на огневом рубеже. До него спортсмены тратили на стрельбу по 40-45 секунд, Васильев научился стрелять за 30. Он единственный в мире биатлонист, ставший Олимпийским чемпионом в классическом и коньковом ходе. Ныне занимая пост президента федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прикладывает максимум усилий, чтобы в составе сборной на олимпиаду в Пхенчане отправились представители Петербурга. Ведь сейчас положение дел в нашей биатлонной команд аховое, иначе не скажешь. Дай Бог, тренерский штаб и руководство Союза биатлонистов России не промахнется при окончательном определении кандидатов.

Видео: Piter.TV, youtube ФК-Зенит