"Зенит" бросил вызов известным бородачам

"Зенит" хочет посоревноваться с "Баварией", "Роме" и "лкомотивом" за звание самых классных бородачей.

“Зенит” поучаствовал в спортивном флешмобе, который набирает популярность по всему миру. Футболисты-бородачи предлагают посоревноваться в мастерстве профессионала из других стран. Петербургская команда вызвала на “поединок” сборные немецкой “Баварии”, итальянскую “Роме” и московский клуб “Локомотив”. Пост с приглашением померяться силами был опубликован в официальном аккаунте команды в Twitter.

“Зенит” собрал свою бородатую команду. В шуточный список вошел также Андрей Аршавин, на чье фото приделали накладную бороду. Также в списке значатся Юрий Лодыгин, Эсекьель Гарай, Иван Новосельцев, Луиш Нету, Мигель Данни, Денис Терентьев, Хави Гарсия, Андрей Васильев, Халк и руководитель клуба Сергей Семак.

Мюнхен в ответ прислал фотографию собственной “бородатой” сборной, в которые все позиции занимает один игрок - бвыший участник клуба Хаби Алонсо, который уже закончил карьеру. “Роме” заявил, что их кманду не победить. “Локомотив” также в юмористической манере внес в свою команду Михаила Шуфутинского.