Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони оплатил продуктовые наборы для жителей родного города

Он поддержал семьи детей, которые тренируются в его футбольной школе.

Как сообщает пресс-служба "Зенита", полузащитник Эмилиано Ригони поддержал 50 семей, проживающих в его родном городе Колония Каройя, в период эпидемии коронавируса. Аргентинский игрок оплатил продуктовые наборы для семей, связанных с его детским клубом "Бочас Спорт", где он начал карьеру.

В "Бочас Спорт" я начал играть в футбол, встретил там друзей, которые и по сей день рядом со мной. Время, проведенное в клубе, было радостным и счастливым, поэтому я рад помочь ему, как только появляется возможность. Это скромный клуб, переживающий сейчас сложные времена, и я поддержал семьи, связанные с ним - особенно те, в которых есть дети, играющие в футбольной школе "Бочас". Эмилиано Ригони, полузащитник "Зенита"

Напомним, Эмилиано Ригони был арендован "Сампдорией" на первую половину сезона 2019/20. В чемпионате Италии он провел девять игр. В феврале 2020 года Ригони вернулся в "Зенит" и сыграл в двух матчах после зимней паузы.

Ранее стало известно, что защитник сине-бело-голубых Йордан Осорио откроет в Венесуэле футбольную школу.

Фото: fc-zenit.ru