Сергей Семак не знает, зачем руководство "Зенита" досрочно вернуло Ригони

Спикер не смог подтвердить слухи о дальнейшей возможной продаже игрока.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак ответил на вопрос журналистов о том, почему Эмилиано Ригони вернули из арены раньше срока. Специалист отметил, что также удивлен и не знает причин руководства на данный поступок.

Я не знаю, что случилось и почему он вернулся - это лучше спрашивать у наших руководителей. Но сейчас он остался без команды, а контракт у него с "Зенитом", поэтому он тренируется с нами рассказывает спикер

Напомним, что именно 25-летний аргентинец Ригони забил единственный гол в ворота "Локомотива". Несмотря на это, "сине-бело-голубые" проиграли московской команде.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"