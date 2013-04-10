Фурсенко объяснил плохую игру Ригони усталостью от перелета из Аргентины

Президент "Зенита" объяснил, почему Эмилиано Ригони показывает посредственную игру в первых матчах за петербургский клуб.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко считает, что Эмилиано Ригони не успел прийти в себя после долгого перелета из Аргентины в Россию. Именно с фактором усталости и затянувшейся адаптации чиновник связывает отсутствие яркой игры у аргентинца. Об этом Сергей Фурсенко рассказал журналистам "Р-Спорт" после ничейной игры "Зенита" и "Динамо". При этом президент клуба поддержал Роберто Манчини, который продолжает выпускать Эмилиано Ригони в основе.

"Он очень хороший игрок, на тренировках отлично себя показывает, Единственное, что объективно помешало ему вчера, это очень долгий перелет из Аргентины после вызова в сборную. Ему трудно было что-то показать. Но правильно сделал Манчини, что его выпустил на поле, парню надо адаптироваться, чтобы особенно заиграть в Европе", - сказал Фурсенко.

Фото: Эмилиано Ригони / Instagram