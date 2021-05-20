Чиновник прокомментировал свои слова, сделанные на должности министра образования в 2000 году.

Помощник российского президента по вопросам науки и образования Сергей Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы. В рамках онлайн-марафона "Новое знание" один из молодых участников попросил чиновника прокомментировать свою позицию о том, что в СССР учебные учреждения растили человека-творца, в то время как задачей современной школы является формирование квалифицированного потребителя. Об этом Фурсенко говорил в 2000 году, находясь на позиции министра.

Я сказал совсем не это, совсем о другом. Но это, так же как и ЕГЭ, будет преследовать до конца моей жизни. Речь шла о том, что у нас в советское время считалось, что человек состоялся, если он превратился в какого-либо выдающегося конструктора, человека именно творца, я это слово употребил. Сергей Фурсенко, российский чиновник

Эксперт объяснил, что в СССР считалось, что если для жизни человек использует знания, "добытые" другими людьми, то это означает, что он не состоялся сам и не добился выдающегося результата. По мнению Фурсенко, опираться на опыт других - это достойное занятие не менее, чем что-то придумывать самостоятельно. Чиновник напомнил, что тех, кто способен собирать технику или конструировать самолеты - единицы, а эксплуатируют эти изобретения на высоком уровне гораздо больше людей. При этом важно сохранять безопасность изобретений для человека.

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Видео: YouTube / Российское общество Знание