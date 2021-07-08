Эксперт выступил на форуме "Сочинский диалог".

Помощник российского президента Сергей Фурсенко заявил об улучшении ситуации с генетическими исследованиями в России. Об этом специалист сообщил коллегам в рамках форума "Сочинский диалог". Чиновник выступил на конференции по вопросу геномики.

За последнее время ситуация в России с генетическими исследованиями улучшилась. Это в значительной степени заслуга научного сообщества. Конечно, многое сделало правительство, министерства. Но очень важно, чтобы был запрос у научного сообщества. И то, что сегодня появились новые лаборатории, новые центры, это хороший знак. Сергей Фурсенко, эксперт

Напомним, что конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" создана на базе российско-австрийского форума. В рамках мероприятия ученые и профильные специалисты из РФ и Европы могут общаться в неформальной обстановке. Основной задачей профессионального общества является формирование и развитие совместных проектов, обмен опытом и научными практиками в исследовании генома.

Фурсенко объяснил слова о "главной ошибке" советской школы.

Видео: YouTube / Сочинский диалог