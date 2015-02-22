Рыбзавод на Шафировском купил производитель диетических десертов

Сумма сделки составила 128,9 млн рублей.

В среду, 5 мая, компания Candice Cake, производящая диетические десерты, приобрела на торгах недостроенный корпус рыбоперерабатывающего завода "Фиш Фабрик" на Шафировском проспекте, 17П. Об этом сообщает Delovoe.tv.

Сумма сделки составила 128,9 млн рублей.

Помимо здания завода, которое готово на 97%, площадью 2,4 тысячи квадратных метров в лот входит земельный участок на 9,5 тысяч квадратных метров и оборудование.Производственное здание рыбзавода было выставлено на торги из-за банкротства предприятия, иск о котором Федеральная налоговая служба РФ подала еще два с половиной года назад.

Ранее Piter.tv писал, что рукопись письма Петра I выставили на аукцион в Петербурге. Документ находился в коллекции богатого банкира из Австрии.

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