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Рыбоводное хозяйство Бокситогорского района будут судить за антисанитарию
Сегодня, 12:45
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lizapoluda

Рыбоводное хозяйство Бокситогорского района будут судить за антисанитарию

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Производство производит большое количество отходов.

На рыболовное производство ООО "ЭКОТРЕЙД" в Бокситогорском районе был подан иск комитетом госэконадзора Ленинградской области. Организация не обеспечила санитарную отчистку и обезвреживание сточных вод, несмотря на предписание. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате протокол был направлен на рассмотрение суда.

Отметим, что агропромышленное производство отвечает за разведение рыбы и производит достаточно большое количество отходов.

Ранее мы рассказали о том, что суд оштрафовал петербуржца на 400 тысяч рублей за убитого лося.

Фото:  Пресс-служба комитета госэконадзора Ленобласти

Теги: бокситогорский район, ленинградская область, рыбное производство
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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