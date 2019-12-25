Рыбоводное хозяйство Бокситогорского района будут судить за антисанитарию

Производство производит большое количество отходов.

На рыболовное производство ООО "ЭКОТРЕЙД" в Бокситогорском районе был подан иск комитетом госэконадзора Ленинградской области. Организация не обеспечила санитарную отчистку и обезвреживание сточных вод, несмотря на предписание. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате протокол был направлен на рассмотрение суда.

Отметим, что агропромышленное производство отвечает за разведение рыбы и производит достаточно большое количество отходов.

Ранее мы рассказали о том, что суд оштрафовал петербуржца на 400 тысяч рублей за убитого лося.

Фото: Пресс-служба комитета госэконадзора Ленобласти