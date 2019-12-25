Рыбных предпринимателей из Петербурга осудили за незаконный бизнес

Икру, красную рыбу и крабов мужчины привозили с Камчатки.

Трех петербургских нелегальных предпринимателей осудили за продажу рыбной продукции. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, мужчины проходят фигурантами по уголовным делам о покушении на незаконное предпринимательство и приобретение и сбыт немаркированной продукции.

Как выяснилось, мужчины привозили с Камчатки икру, красную рыбу и крабов, чтобы продавать морские дары в Петербурге посредством интернет-магазина. Для своей деятельности злоумышленники арендовали складские помещения, где хранилось более двух тонн продукции стоимостью свыше 6 миллионов рублей.

Каждого из подсудимых признали виновным, мужчины получили 2 года 6 месяцев лишения свободы, 2 года 9 месяцев и 3 года лишения свободы. Суд счел возможным перевести наказание в условное, приговор еще не вступил в законную силу.

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