Семью в кингисеппской деревне оштрафовали за полив грядок водой из реки

Супруги не могли пользоваться другими источникам из-зва отсутствия водопровода.

Пару из деревни Онстопель Кингисеппского района оштрафовали за полив грядок речной водой без заключения договора на водопользование. Об этом сообщила организация "Гражданский патруль".

По решению госинспекции, семье придется заплатить 3000 рублей за пользование водами реки Нейма. Супруги рассказывают, они проживают в деревне уже 24 года, огородом занимаются 5 лет. Водой приходится пользоваться из-за отсутствия водопровода – другого выхода просто нет.

Во время засухи иногда приходится брать воду из Неймы, наш участок стоит прямо на берегу, чтобы не ходить с коромыслом, спустили к реке небольшой шланг. За него нашу семью сейчас гоняют по инстанциям, наложили максимально возможный штраф. отметила обвиняемая

Супруги также добавляют, что постановление было выписано в мае этого года – тогда к поливу огорода еще не приступали.

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