В Петербурге оштрафовали детский лагерь за случаи коронавируса у сотрудников

Антитела выявили у 10 сотрудников центра из 123 обследованных.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в Петербурге оштрафовали детский лагерь из-за заболевших COVID-19 сотрудников. Роспотребнадзор завершил санитарно-эпидемиологические расследования в детском центре "Балтийский берег".

Как оказалось, в состав детского лагеря "Балтийского берега" входят три организации — "Солнечный", "Заря" и "Молодежное". В ходе проверки в "Солнечном" обнаружили три случая заражения коронавирусом. Отмечается, что антитела выявили у 10 сотрудников центра. Обследовались на коронавирус 123 человека.

В итоге суд арестовал детский лагерь "Балтийский берег" на 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за последние сутки от коронавируса умерли 19 человек.

Фото:Piter.TV