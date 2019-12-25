За весь период по России умерло 15 872 человека.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки от коронавируса умерли 19 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За весь период по России умерло 15 872 человека. А за прошедшие сутки в стране зафиксировали 132 летальных случая. Отмечается, что за сутки коронавирусом заболели 4 748 человек в 83 регионах.

Напомним, что за последние сутки ещё 157 петербуржцев заболели COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 462 человека. Из них 159 - в обсерваторе, 94 - на самоизоляции, 209 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на коронавирус протестировали почти 13,5 тысяч человек.

Фото:Piter.TV