Названы лучшие дни для летней рыбалки в Ленобласти

Даты за июль привёл "Леноблводоканал".

Июль будет наиболее удачным месяцем для рыбалки в 47-ом регионе. Однако вести "тихую охоту" лучше всего в конкретные дни. Пресс-служба "Леноблводоканала" перечислила даты и даже время суток, в которые гарантированно можно получить неплохой улов.

Сотрудники ведомства отметили, что рыбачить можно не только утром, но также поздним вечером и ночью. В летний период самые вкусные хищные рыбки прячутся на глубине, караси ищут мелководье, а окуни плещутся на середине водоемов.

По данным специалистов, выходить на берег с удочкой лучше всего 1, 2, 7-9, 19-21, 30 июля. Не такой хороший клев намечается 10, 16-18, 22-25, 31 июля, а 3-6, 11-15, 26-29 лучше вообще не планировать рыбалку.

Ранее мы сообщили о том, что границы трех районов изменят в Ленобласти.

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