Рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет тюрьмы за вылов леща

Рыбаку из Ленобласти грозит до двух лет лишения свободы за незаконный вылов леща на реке Свирь. Как рассказали в пресс-службе полиции на водном транспорте, расследование уголовного дела, заведенного в отношении 50-летнего мужчины, уже завершено.

Установлено, что рыбак вылавливал леща в местах нереста запрещенным орудием – лесковой сетью. Улов у мужчины исчислялся 27 экземплярами рыбы, ущерб водным ресурсам Ленобласти составил 27 тысяч рублей. Рыбака заметили и пресекли его деятельность в ходе профилактического рейда.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За текущий год водная полиция возбудила уже 17 аналогичных уголовных дел. Ущерб составил свыше 500 тысяч рублей на всех рыбаков-нелегалов.

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