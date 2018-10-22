Рыбаков: удар по автобусу с детьми направлен на втягивание Минска в конфликт

В Белоруссии призывали мировое сообщество осудить удар ВСУ по Брянской области и школьникам.

Удар украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии на территории Брянской области в России был управляемым и контролируемым, а не следствием случайных действий личного состава. Соответствующей информацией с коллегам поделился постоянный представитель Минска в Совете безопасности при Всемирной организации Валентин Рыбаков. Иностранный дипломат пояснил, что

Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать: данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности. Валентин Рыбаков, постпред Белоруссии в ООН

В Белоруссии считают, что западные страны, спонсирующие Украину, являются прямыми участниками противостояния с Москвой и поэтому делают все для продолжения регионального вооруженного конфликта. Валентин Рыбаков добавил, что особенно цинично звучат слова представителей Запада, которые тратят миллиарды долларов на военную помощь ВСУ, поставку стране вооружений и подготовку солдат, передачу разведывательных данных.

РФ поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН из-за удара по автобусу с детьми.

Фото и видео: сайт ООН