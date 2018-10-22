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Рыбаков: удар по автобусу с детьми направлен на втягивание Минска в конфликт

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В Белоруссии призывали мировое сообщество осудить удар ВСУ по Брянской области и школьникам.

Удар украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Белоруссии на территории Брянской области в России был управляемым и контролируемым, а не следствием случайных действий личного состава. Соответствующей информацией с коллегам поделился постоянный представитель Минска в Совете безопасности при Всемирной организации Валентин Рыбаков. Иностранный дипломат пояснил, что 

Уже сейчас можно с полной уверенностью констатировать:  данная атака была управляемой и контролируемой. Подобные действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права и угрожают международному миру и безопасности.

Валентин Рыбаков, постпред Белоруссии в ООН

В Белоруссии считают, что западные страны, спонсирующие Украину, являются прямыми участниками противостояния с Москвой и поэтому делают все для продолжения регионального вооруженного конфликта. Валентин Рыбаков добавил, что особенно цинично звучат слова представителей Запада, которые тратят миллиарды долларов на военную помощь ВСУ, поставку стране вооружений и подготовку солдат, передачу разведывательных данных. 

РФ поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН из-за удара по автобусу с детьми.

Фото и видео: сайт ООН

Теги: брянская область, валентин рыбаков, дети, сб оон, совет безопасности, юбелоруссия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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