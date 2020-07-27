РФ поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН из-за удара по автобусу с детьми

Анна Евстигнеева призвала мировое сообщество обратить внимание на атаку ВСУ по гражданским объектам.

Москва официально поддержала запрос Минска о созыве экстренного заседания Совета Безопасности при Всемирной организации в связи с преднамеренным ударом Вооруженных сил Украины по автобусу, перевозившему белорусских граждан. Соответствующее заявление журналистам сделала исполняющая обязанности постоянного российского представителя при ООН Анна Евстигнеева.

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей - белорусских граждан, включая детей. Анна Евстигнеева, и.о. постпреда РФ в ООН

Дипломат указала на то, что наша страна рассчитывает на то, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку преступлению киевского режима. против мирного населения.

Медведев: Россия подаст в суд ООН жалобу на Прибалтику из-за ущемления русских.

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