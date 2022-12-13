Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме

Ее соперница не смогла доиграть встречу из-за травмы ноги.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в полуфинал турнира WTA в Риме.

Соперницей шестой ракетки мира была польская спортсменка Ига Швентек. Лидер мирового рейтинга не смогла доиграть встречу из-за травмы ноги. Матч завершился при счете 2:6, 7:6 (7:3), 2:2 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 2 часа и 21 минуту.

Соперницей Рыбакиной в полуфинале турнира в риме станет Елена Остапенко из Латвии.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Риме.

Видео: YouTube / WTA