Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.
Соперником третьей ракетки мира в матче четвертого круга был немецкий спортсмен Александр Зверев. Рублев одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Теннисты провели на корте 1 час 56 минут.
В четвертьфинале турнира в Риме Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманом.
Ранее мы сообщали, что Рублев обыграл Давидович-Фокину в третьем круге турнира в Риме.
Видео: YouTube / Tennis TV
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