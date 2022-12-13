Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Россиянин обыграл в четвертом круге немца Зверева.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.

Соперником третьей ракетки мира в матче четвертого круга был немецкий спортсмен Александр Зверев. Рублев одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Теннисты провели на корте 1 час 56 минут.

В четвертьфинале турнира в Риме Медведев сыграет с немцем Янником Ханфманом.

Ранее мы сообщали, что Рублев обыграл Давидович-Фокину в третьем круге турнира в Риме.

Видео: YouTube / Tennis TV