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Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open

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Теннисистка обыграла лидера рейтинга WTA.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/8 финала соперницей 25-й ракетки мира была лидер рейтинга WTA Ига Швентек. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Australian Open Елена Рыбакина сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Ранее Рублев высказался о победе над Эвансом на Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, елена рыбакин, ига швёнтек
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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