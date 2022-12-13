Рыбакина вышла в четвертьфинал Australian Open

Теннисистка обыграла лидера рейтинга WTA.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/8 финала соперницей 25-й ракетки мира была лидер рейтинга WTA Ига Швентек. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

В четвертьфинале Australian Open Елена Рыбакина сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.

Ранее Рублев высказался о победе над Эвансом на Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV