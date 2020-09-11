Рыбакина уступила Жабер в четвертьфинале Уимблдона

Теннисистка выиграла турнир в прошлом году.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина завершила свое выступление на Уимблдоне.

В четвертьфинале турнира третья ракетка мира сыграла с Онс Жабер из Туниса. Рыбакина уступила со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Напомним, что Елена Рыбакина выиграла Уимблдон в прошлом году, однако теперь не сможет защитить титул. В полуфинале турнира Жабер сыграет с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon