Рыбакина уступила Жабер в четвертьфинале Уимблдона

Представительница Казахстана Елена Рыбакина завершила свое выступление на Уимблдоне.
В четвертьфинале турнира третья ракетка мира сыграла с Онс Жабер из Туниса. Рыбакина уступила со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
Напомним, что Елена Рыбакина выиграла Уимблдон в прошлом году, однако теперь не сможет защитить титул. В полуфинале турнира Жабер сыграет с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.
Видео: YouTube / Wimbledon
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