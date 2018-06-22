Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.
Соперником третьей ракетки мира в четвертьфинале турнира был американский спортсмен Кристофер Юбэнкс. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.
Для Медведвева это первый выход в полуфинал турнира. Ему предстоит встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом в борьбе за выход в финал Уимблдона.
Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона.
Видео: YouTube / Wimbledon
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