Россиянин обыграл американца Юбэнкса.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Уимблдона.

Соперником третьей ракетки мира в четвертьфинале турнира был американский спортсмен Кристофер Юбэнкс. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.

Для Медведвева это первый выход в полуфинал турнира. Ему предстоит встретиться с испанцем Карлосом Алькарасом в борьбе за выход в финал Уимблдона.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon